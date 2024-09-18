Дана Уайт отреагировал на победу Мераба Двалишвили в поединке с Шоном О'Мэлли

Генеральный директор UFC Дана Уайт высказался по поводу боя Шона О'Мэлли с Мерабом Двалишвили. Бой проходил в ночь с 14 на 15 сентября в Лас-Вегасе и закончился победой грузина единогласным решением судей.

«Буквально все связались со мной в тот вечер и сказали, что Шон О'Мэлли не похож на себя… Не хочу умалять заслуг Мераба, но все так считали», — приводит слова Уайта Championship Rounds, ссылаясь на видео с пресс-конференции после боя.

Напомним, благодаря этой победе Двалишвили стал новым обладателем чемпионского пояса UFC в легчайшем весе. У Мераба теперь победная серия из 11 поединков. Всего на его счету 17 побед и четыре поражения.