Майк Тайсон: осознанный риск — моя главная мотивация

Легендарный 58-летний чемпион прошлых лет Майк Тайсон дал комментарий во время пресс-конференции с популярным спортивным блогером Джейком Полом, с которым сразится 15 ноября в Арлингтоне США).

«Я мог бы каждый день просто сидеть и ждать чек от своего бизнеса. Деньги для меня — это чушь, я не мотивирован только деньгами. Я настоящий мужчина… Я хочу выйти туда и подвергнуть себя риску, вот это мне придаёт максимальную мотивацию — осознанный риск.

Иногда мне хочется увидеть, кто я на самом деле. Хочется увидеть, из чего я на самом деле сделан», — сказал Тайсон.

Напомним, бой между Тайсоном и Полом пройдёт по формуле восьми раундов по две минуты, но будет носить статус официального поединка.