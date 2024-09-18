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Рой Джонс назвал лучшего ударника в MMA

Рой Джонс назвал лучшего ударника в MMA
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Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях, а ныне член Зала славы, легендарный американец Рой Джонс-младший назвал, по его мнению, лучшего ударника в MMA.

«Сейчас это вполне может быть Шон О'Мэлли. Он очень крутой ударник. Знаете, почему он мне нравится? Потому что он выбрасывает удары, как настоящий боксёр», — сказал Джонс в интервью YouTube-каналу Ариэля Хельвани.

Шону О’Мэлли 29 лет. Американец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2015 году, с 2018-го выступает в UFC. В августе 2023 года О’Мэлли стал чемпионом организации, досрочно остановив во втором раунде соотечественника Алджамейна Стерлинга.

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