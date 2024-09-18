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ESPN назвал причину задержания Усика в Польше

ESPN назвал причину задержания Усика в Польше
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Абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом и супертяжёлом весе украинец Александр Усик не смог вылететь в Валенсию (Испания) из Кракова (Польша) из-за решения сотрудника авиакомпании, сообщает издание ESPN.

По информации ресурса, сотрудник не допустил Усика и его тренера Сергея Лапина на борт, поскольку решил, что они не в состоянии лететь. Конкретная причина не называется.

Сам же боксёр сообщил, что он и его спутники устали после 14-часового пути из Киева. Также причиной недопонимания стал языковой барьер.

Напомним, 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Усик проведёт защиту титулов WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе в реванше с британцем Тайсоном Фьюри.

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