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Официальное прибытие участников боксёрского карда Джошуа — Дюбуа

Официальное прибытие участников боксёрского карда Джошуа — Дюбуа
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21 сентября в Лондоне состоится грандиозный вечер профессионального бокса, который возглавит бой за титул чемпиона мира по версии IBF в супертяжёлом весе между его действующим обладателем британцем Даниэлем Дюбуа и его соотечественником, экс-чемпионом мира в этом весе Энтони Джошуа.

Помимо этого поединка, в карде турнира состоится целый ряд поединков андеркарда, где также будут разыграны чемпионские титулы.

Перспективный британские полутяжеловесы Джошуа Буатси и Уилли Хатчинсон разыграют между собой титул «временного» чемпиона мира по версии WBO в полутяжёлой весовой категории. А за пояс IBO во втором полулёгком весе сразятся британцы Джош Уоррингтон и Энтони Какаче.

Представляем вашему вниманию видеозапись официального прибытия главных участников этого шоу.

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