Татьяна Суарез и Вирна Жандироба проведут бой на UFC 310

Первая строчка рейтинга бойцов женского минимального дивизиона UFC, 33-летняя американка Татьяна Суарез (10-0) проведёт бой против опытной 36-летней бразильской спортсменки Вирны Жандиробы (21-3) на турнире UFC 310, который состоится 7 декабря в Лас-Вегасе на арене знаменитого T-Mobile. Об это сообщает MMAFighting.

Напомним, Суарез свой предыдущий поединок проводила в августе 2023 года, где она победила удушающим приёмом во втором раунде Джессику Андраде. Эта победа стала для неё 10-й (в 10 поединках).

Что касается Жандиробы, то она свой последний бой провела в июле текущего года и одержала там победу удушающим приёмом во втором раунде над Амандой Лемос.