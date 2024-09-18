Джош Уоррингтон прокомментировал предстоящий бой с Энтони Какаче

Экс-чемпион мира по версии IBF в полулёгком весе британец Джош Уоррингтон дал свой комментарий перед поединком за титул IBO во втором полулёгком дивизионе со своим соотечественником Энтони Какаче.

«Я максимально сосредоточен и сфокусирован, когда чувствую опасность от своего соперника. Абсолютно не боялся Вуда и поплатился за это поражением. Не чувствовал, что могу проиграть ему и что он способен причинить мне боль.

В бою с Какаче всё совсем по-другому. Это большой парень, и я знаю, что он придёт только за победой. У него очень мощный удар, и я был очень впечатлён, как и все вокруг, его яркой победой над Джо Кординой, поэтому я, откровенно говоря, испытываю сейчас сильное переживание», — приводит слова Уоррингтона BoxingScene.

Бой между Какаче и Уоррингтоном состоится 21 сентября в Лондоне в андеркарде мегафайта Энтони Джошуа и Даниэля Дюбуа, где на кону будет стоять титул чемпиона мира по версии IBF в супертяжёлом весе.