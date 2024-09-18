Дана Уайт опроверг слова Джейка Пола о запрете посещать турниры UFC

Президент UFC Дана Уайт опроверг заявление популярного блогера, а также бойца Джейка Пола о том, что ему нанесли запрет на посещение турниров UFC.

«Джейк говорит, что мы его внесли в чёрный список и не пускаем на турниры? Что за бред? Даже Оскар Де Ла Хойя, которого я не особо люблю был на UFC 306. Мы никого никогда не банили, Джейк может спокойно посещать турниры UFC», — приводит слова Уайта essentiallysports.

Ранее Пол заявил о том, что ему пришлось замаскироваться для того, чтобы попасть на турнир UFC 306, потому что руководство организации занесло его в чёрный список гостей, которых нельзя запускать на это мероприятие.