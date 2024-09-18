«Ему этого не хватает». Холлоуэй назвал недостаток чемпиона UFC Топурии

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) американец Макс Холлоуэй высказался о предстоящем поединке с действующим обладателем титула грузином Илией Топурией, который состоится 27 октября на турнире UFC 308.

«Топурия атлетичен, и это очевидно, у него есть мощь и природная сила. Но мне кажется, что ему не хватает бойцовского интеллекта. Если он предложит мне зарубиться, как я смогу отказаться? Это будет весело. Хотя я не видел, чтобы он шёл на это», — сказал Холлоуэй в интервью ESPN.

В своём последнем бою на UFC 300 в апреле Холлоуэй нокаутировал в пятом раунде соотечественника Джастина Гэтжи. Поединок прошёл в лимите лёгкого веса (до 70 кг).