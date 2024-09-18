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Ислам Махачев сразится с Касинтурой в серии буллитальти

В перерыве матча Кубка России по футболу между ФК «Динамо» Махачкала и «Динамо» Москва, который пройдёт сегодня, 18 сентября, состоится уникальное событие. Стартовый свисток прозвучит в 21:15 мск.

Действующий чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев и полузащитник ФК «Динамо» Махачкала, ангольский футболист Эгаш Касинтура проведут серию буллитальти. Судить это состязание будет непобедимый экс-чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов.

Хабиб завершил свою профессиональную карьеру бойца ММА. Его последний поединок состоялся в октябре 2020 на турнире UFC 254, где он одержал победу удушающим приёмом во втором раунде над американцем Джастином Гэтжи.

Махачев является действующим чемпионом. В июне этого года на турнире UFC 302 он успешно защитил свой титул, победив Дастина Порье удушающим приёмом в пятом раунде.