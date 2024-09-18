Пётр Романкевич и Сергей Веселкин проведут бой на RCC 20

Чемпион мира по кикбоксингу Пётр Романкевич возвращается в RCC. 18 октября на 20-м номерном турнире организации он проведёт бой против восходящей звезды российского кикбоксинга Сергея Веселкина.

Пётр Романкевич — один из самых титулованных ударников Белоруссии. Он дважды забирал Кубок мира WAKO, был чемпионом Европы и имеет серьёзный опыт выступлений на профессиональном уровне. В RCC он дрался против Ивана Штыркова, на «Нашем деле» — против Павла Шульского и Вячеслава Дацика, а на Fight Night отметился мощным нокаутом коленом в поединке против экс-соперника Фёдора Емельяненко — двухсоткилограммового Залузиньо.

Сергей Веселкин — один из самых перспективных тяжей России. Несколько лет назад он пробовал развивать карьеру в среднем весе, был участником мирового Гран-при RCC Fair Fight, но после одной из травм решил подняться сразу на два дивизиона вверх. Переход получился очень успешным: он отправил в тяжелейший нокаут Ахмеда Багужаева, деклассировал Хасанхона Баратова и Гаджи Абдулкадирова. Для Сергея Романкевич станет серьёзным рывком вверх — соперников такого уровня у него ещё не было.

Напомним, возглавит турнир RCC 20 бой по правилам ММА между Иваном Штырковым и Хадисом Ибрагимовым. Шоу пройдёт на многотысячной арене «Уралец» в Екатеринбурге.