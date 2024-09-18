Валентина Шевченко — о своей карьере: я на вершине мира уже 21 год

Двукратная чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) Валентина Шевченко высказалась о своей профессиональной карьере.

«В 2003-м я впервые стала чемпионкой мира по MMA. Спустя 21 год я по-прежнему на вершине мира», — написала Шевченко в социальных сетях.

Валентине Шевченко 36 лет. Представительница Кыргызстана дебютировала как профессиональный боец смешанного стиля в 2003 году, с 2015 года выступает в UFC.

В сентябре 2017 года Шевченко сразилась за титул UFC в легчайшем весе с бразильянкой Амандой Нуньес и уступила раздельным решением, после чего спустилась в наилегчайший вес, где в декабре 2018-го стала чемпионкой и впоследствии провела семь успешных защит.

В марте 2023 года Шевченко лишилась титула, уступив Грассо. Реванш состоялся в сентябре и завершился вничью. В сентябре 2024-го Шевченко вернула титул.