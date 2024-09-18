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Саид Нурмагомедов выступит на турнире UFC 308, есть соперник

Саид Нурмагомедов выступит на турнире UFC 308, есть соперник
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Российский боец Саид Нурмагомедов (19-3), выступающий в легчайшем весе (до 61 кг), проведёт поединок на турнире UFC 308, который состоится 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ), сообщает пресс-служба.

Соперником Нурмагомедова станет 29-летний бразилец Даниэль Сантос (10-2). Выступает в UFC с 2022 года, на его счету в организации две победы и одно поражение.

Саиду Нурмагомедову 32 года. Россиянин дебютировал как профессионал в 2009 году, с 2018-го выступает в UFC. Всего на его счету в американском промоушене семь побед и два поражения.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 294 в октябре, Нурмагомедов победил единогласным решением представителя Таджикистана Муина Гафурова.

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