Двое бойцов MMA пострадали после стрельбы у офиса Wildberries в Москве — Mash

Двое бойцов MMA пострадали в ходе вооружённого конфликта, произошедшего сегодня, 18 сентября, у офиса Wildberries, находящегося в бизнес-центре «Романов двор» в Москве, сообщает телеграм-канал Mash.

Сообщается, что спортсмены были сопровождающими со-основателя компании Владислава Бакальчука, приехавшего, по его собственным словам, «на мирные переговоры».

Первый сопровождающий, Абубакар Местоев — чемпион России по всестилевому каратэ, вице-чемпион Европы по каратэ, мастер спорта России по панкратиону и по всестилевому каратэ. Второй — Умар Чичаев, является чемпионом Европы и мира по тхэквондо, мастером спорта по кикбоксингу.