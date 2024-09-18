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Кузьмин: Джошуа досрочно выиграет у Дюбуа — где-то до шестого раунда

Кузьмин: Джошуа досрочно выиграет у Дюбуа — где-то до шестого раунда
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Российский тяжеловес Сергей Кузьмин высказался о предстоящем титульном поединке между британцами Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа, который состоится 21 сентября в Лондоне (Великобритания).

«У Дюбуа, естественно, есть шанс, но он минимальный. Джошуа значительно опытнее, в его послужном списке больше крутых боёв. Джошуа был чемпионом. Считаю, что Энтони выйдет победителем, причём Джошуа выиграет досрочно – где-то до шестого раунда», — сказал Кузьмин в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Сам Кузьмин 20 сентября в Москве на турнире «Кулачные бои. Россия vs США» дебютирует в боях на голых кулаках. Россиянину будет противостоять американский боксёр Деандре Сэвидж.

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