Кузьмин: Джошуа досрочно выиграет у Дюбуа — где-то до шестого раунда

Российский тяжеловес Сергей Кузьмин высказался о предстоящем титульном поединке между британцами Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа, который состоится 21 сентября в Лондоне (Великобритания).

«У Дюбуа, естественно, есть шанс, но он минимальный. Джошуа значительно опытнее, в его послужном списке больше крутых боёв. Джошуа был чемпионом. Считаю, что Энтони выйдет победителем, причём Джошуа выиграет досрочно – где-то до шестого раунда», — сказал Кузьмин в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Сам Кузьмин 20 сентября в Москве на турнире «Кулачные бои. Россия vs США» дебютирует в боях на голых кулаках. Россиянину будет противостоять американский боксёр Деандре Сэвидж.