Раисов: у Двалишвили чуть больше шансов в бою с Умаром Нурмагомедовым

Боец АСА Юсуф Раисов поделился своими ожиданиями от потенциального боя за титул чемпиона UFC в легчайшем весе (до 61 кг) между грузином Мерабом Двалишвили и россиянином Умаром Нурмагомедовым.

«Мераб — хороший боец. И по сравнению с Умаром в его послужном списке больше имён. Они оба хорошо борются, но Мераб задаёт неплохой темп. Для Умара бой с Двалишвили будет хорошей проверкой. На мой взгляд, чуть больше шансов у Мераба, но мы болеем за Умара!» — сказал Юсуф Раисов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Ранее Нурмагомедов ответил Двалишвили, заявившему, что россиянин не заслуживает боя с ним.