Алджамейн Стерлинг высказался о российском полулегковесе UFC Мовсаре Евлоеве

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе Алджамейн Стерлинг дал свой комментарий по поводу предстоящего поединка против не знающего поражений российского полулегковеса Мовсара Евлоева, с которым сразится 6 октября на турнире UFC 307 в Солт-Лейк Сити (США).

«Мовсар — это очень хороший и умный боец, который умеет выходить из любого неудобного положения. Многие его считают скучным, но лично мне он нравится как боец. Поединок с ним точно будет сложным. Кроме того, у него отличная выносливость, и я бы сказал, что это Мераб Двалишвили в полулёгкой весовой категории», — рассказал Стерлинг в своём интервью на YouTube-канале Даниэля Кормье.