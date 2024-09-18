Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Алджамейн Стерлинг высказался о российском полулегковесе UFC Мовсаре Евлоеве

Алджамейн Стерлинг высказался о российском полулегковесе UFC Мовсаре Евлоеве
Мовсар Евлоев
Комментарии

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе Алджамейн Стерлинг дал свой комментарий по поводу предстоящего поединка против не знающего поражений российского полулегковеса Мовсара Евлоева, с которым сразится 6 октября на турнире UFC 307 в Солт-Лейк Сити (США).

«Мовсар — это очень хороший и умный боец, который умеет выходить из любого неудобного положения. Многие его считают скучным, но лично мне он нравится как боец. Поединок с ним точно будет сложным. Кроме того, у него отличная выносливость, и я бы сказал, что это Мераб Двалишвили в полулёгкой весовой категории», — рассказал Стерлинг в своём интервью на YouTube-канале Даниэля Кормье.

Материалы по теме
Мераб Двалишвили будет представлен к высшей государственной награде Грузии
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android