Mash: в перестрелке у офиса Wildberries погиб боец Эльмурзиев

Боец MMA погиб в ходе вооружённого конфликта, произошедшего сегодня, 18 сентября, у центрального офиса Wildberries в бизнес-центре «Романов двор» (Москва), сообщает телеграм-канал Mash.

По информации ресурса, погибший Ислам Эльмурзиев родом из Новосибирска, выступал в отечественном промоушене Fight Nights под псевдонимом Цечоев. Всего на его счету две победы и два поражения.

Напомним, причиной конфликта стало прибытие в офис сооснователя компании Владислава Бакальчука, который, согласно его заявлению, находится в процессе раздела бизнеса со своей женой Татьяной Бакальчук. По словам последней, её муж попытался незаконно проникнуть в офис. В СМИ сообщается о 10 пострадавших и двух погибших.