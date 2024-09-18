Александр Красюк поделился подробностями задержания Александра Усика

Промоутер чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе украинце Александра Усика, Александр Красюк, рассказал в подробностях всю историю задержания боксера в польском аэропорту.

«Как поляки отметили годовщину победы Усика над Гловацким. Александр вместе со своим другом (тоже Александром) вылетали рейсом FR2777 RyanAir из Кракова в Салоники, перед этим проехав больше 11 часов из Киева в Краков автомобилем и немного устав.

Усик имел приоритетную очередь на посадку, а его товарищ – общую очередь. Ожидая посадку, товарищ Александра уснул на сиденьях в зоне ожидания.

После объявления начала посадки Усик разбудил друга и сказал, что будет ждать его у выхода. Пройдя процедуру проверки паспорта и посадочного, Усик остался ждать товарища. С этого все и началось.

Сотрудники авиакомпании каким-то странным образом установили состояние другого Александра как «глубокое алкогольное опьянение» и не позволили пройти на рейс.

Усик начал выяснять причины недопуска с сотрудниками RyanAir, однако они отказались давать объяснения, вызвав полицию. После появления офицеров сотрудники авиакомпании указали на второго Александра и объяснили свои выводы о недопуске на рейс. Полиция попросила его пройти с ними для установления факта и оформления документов.

Усик твердо заявил, что не покинет своего друга, не улетит без него, и не собирается покидать зону посадки до появления представителей украинской дипломатии. На что полицейские пригрозили задержанием и одеванием наручников. Тогда Усик протянул руки… И полицейский надел наручники на запястье. И только на него, потому что, как видно на видео, которое снял кто-то из пассажиров, другой Александр идет без наручников и держит в руке дорожную сумку.

В местном здании полиции второму Александру предложили пройти тест, который показал содержание алкоголя, эквивалентное одной бутылке пива. После этого между полицейскими и сотрудниками авиакомпании произошел «неприятный разговор», однако уже было поздно…

Тем временем на месте уже был Генконсул Украины и объяснение уже пришлось давать польским правоохранителям. То ли лунное затмение так затмило сознание сотрудников авиакомпании и полиции, или желание поближе познакомиться с выдающимся чемпионом, говорить сложно.

Однако точно можно сказать, что годовщину победы Усика над Гловацким в польском Гданьске в 2016 году поляки отметили своеобразно.

Итак, слава Богу, инцидент исчерпан. Будем ждать официальных извинений и компенсаций от авиакомпании RyanAir и от польских правоохранителей», — написал Красюк на своей странице в социальных сетях.