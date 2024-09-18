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Хамзат Чимаев возобновил работу с первым тренером по борьбе

Хамзат Чимаев возобновил работу с первым тренером по борьбе
Хамзат Чимаев
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Популярный полусредневес UFC Хамзат Чимаев перед поединком с экс-чемпионом UFC в среднем весе Робертом Уиттакером принял решение возобновить своё сотрудничество со своим первым тренером по борьбе, и теперь его подход к подготовительному процессу полностью изменён. Об этом сообщает портал RedCornerMMA.

Напомним, бой между Уиттакером и Чимаевым состоится 26 октября в Абу-Даби на турнире UFC 308, где станет соглавным событием шоу.

Что касается предыдущего поединка Чимаева, то он состоялся в октябре прошлого года и завершился для него победой большинством судейских голосов над экс-чемпионом Камару Усманом. Уиттакер же последний бой проводил в июне этого года, отправив там в нокаут в первом раунде Икрама Алискерова.

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