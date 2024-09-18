Кевин Ли дебютирует в промоушене Хорхе Масвидаля 15 ноября

Экс-претендент на титул чемпиона UFC американец Кевин Ли проведёт свой дебютный бой в боях по правилам ММА без перчаток 15 ноября в США на турнире Gamebred Bareknuckle MMA 8, организованном промоутерской компанией известного ветерана UFC Хорхе Масвидаля.

Недавно Кевин в очередной раз заявлял о завершении карьеры и теперь снова передумал.

Имя соперника Ли пока не называется, но, как сообщает портал reddit, будет объявлено в ближайшие дни.

Напомним, Ли за свою карьеру в профессионалах провёл 27 поединков и в 19 из них одержал победы (11 досрочно), при восьми поражениях. Свой последний официальный бой Ли провёл в июле 2023 года, где проиграл удушающим приёмом в первом раунде россиянину Ринату Фахретдинову.