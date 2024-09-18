Алекс Перейра: согнать в средний вес будет сложнее, чем драться с Дрикусом дю Плесси

Действующий обладатель титула UFC в полутяжёлом весе (до 84 кг) бразилец Алекс Перейра считает, что сгонка в средний вес будет более сложной, в сравнении с его потенциальным поединком с чемпионом UFC в категории до 84 кг южноафриканцем Дрикусом дю Плесси.

«Поединок с Дрикусом будет определённо проще, чем с Джоном Джонсом. Думаю, что согнать в средний дивизион будет куда сложнее, чем драться с Дрикусом дю Плесси», — приводит слова Перейры портал MMAJunkie.

Напомним, на турнире UFC 305, который проходил в Перте (Австралия), Дрикус разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в среднем весе нигерийцем Исраэлем Адесаньей. Бой завершился победой южноафриканца удушающим приёмом в конце четвёртого раунда. Для Адесаньи это поражение стало вторым подряд. Для дю Плесси эта победа стала восьмой подряд в UFC.

Дю Плесси 30 лет. В своём рекорде южноафриканский боец имеет 22 победы, из которых 20 были одержаны досрочно, и два поражения.