Пэдди Пимблетт побил рекорд по поеданию крылышек в одном из ресторанов Ливерпуля

Топовый боец UFC, выступающий в лёгком весе (до 70 кг), англичанин Пэдди Пимблетт побил рекорд по поеданию куриных крылышек в одном из ресторанов Ливерпуля.

Пимблетту удалось съесть 47 крылышек, а предыдущий рекорд составлял 36. На этом Пэдди не остановился и вскоре заказал три десерта.

«Я видел, как он ест. Это пугает, если честно. Если он говорит, что съест 45–50 крылышек, то он не остановится», — приводит слова друга Пэдди Джейми Вебстера портал Bloody Elbow.

Напомним, в ночь с 27 на 28 июля в Манчестере (Великобритания) прошёл турнир UFC 304. Пэдди Пимблетт победил удушающим приёмом американца Бобби Грина в первом раунде.

Теперь в активе Пимблетта 22 победы и три поражения. Британец продлил свою победную серию до восьми боёв. В предыдущем поединке он одолел Тони Фергюсона. На данный момент больше побед подряд в лёгком весе только у Ислама Махачева (13).