Тренер Нурмагомедова: почему Мераб говорит, что Умар недостоин драться с ним!?

Хавьер Мендес, являющийся тренером непобеждённого российского бойца UFC Умара Нурмагомедова, не понимает, почему чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили отказывается от поединка с его подопечным.

«Не знаю, что, чёрт возьми, и думать. Почему ты говоришь, что другой парень более достоин и должен драться с тобой, в то время как Умар занимает вторую позицию в рейтинге?! Лига пообещала победителю пары Нурмагомедов — Сэндхаген титульник. UFC выполняет свои обещания, и они над этим работают.

Почему Мераб, возможно, избегает этого боя — не знаю, вообще так ли это. Это странно. Моим бойцам я говорю следующее: «Когда ты чемпион, ты должен быть готов драться с остальными. Единственное, что ты можешь выбирать — это даты. Соперников себе выбирают те, кто не владеют поясом или ненастоящие чемпионы», — приводит слова Мендеса портал MMAJunkie.