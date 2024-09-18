Алджамейн Стерлинг снялся с боя против Мовсара Евлоева

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг сообщил, что вынужден сняться с поединка против российского непобеждённого бойца UFC Мовсара Евлоева. Об этом Стерлинг сказал в видео на своём YouTube-канале.

Стерлинг заявил, что травмировался и не успеет восстановиться к поединку против Евлоева. Медики сообщили, что травма не из ряда серьёзных, поэтому Алджамейну нет необходимости ложиться на операцию. Стерлинг попросил перенести бой на декабрь.

Напомним, поединок между Стерлингом и Евлоевым должен был состояться утром 6 октября по московскому времени на турнире UFC 307 в Солт-Лейк-Сити (США).