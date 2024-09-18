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Шон О'Мэлли сообщил, когда планирует вернуться в октагон

Шон О'Мэлли сообщил, когда планирует вернуться в октагон
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Бывший обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О'Мэлли сообщил, когда планирует вернуться в октагон.

«Вероятно, я не буду драться 9-10 месяцев, а может быть, и год. Людям придётся смотреть UFC без шоу Сахарка. Будет здорово взять перерыв, чтобы полностью восстановиться. У меня нет следующего соперника, мне нужно восстановиться, и всё. Я, вероятно, не буду драться до июня или июля следующего года», — приводит слова Шона портал Bloody Elbow.

Шону О’Мэлли 29 лет. Американец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2015 году, с 2018-го выступает в UFC. В августе 2023 года О’Мэлли стал чемпионом организации, досрочно остановив во втором раунде соотечественника Алджамейна Стерлинга.

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