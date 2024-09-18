Мовсар Евлоев прокомментировал то, что Алджамейн Стерлинг снялся с боя против него

Топовый и непобеждённый российский боец UFC, выступающий в полулёгком весе (до 66 кг), Мовсар Евлоев прокомментировал то, что бывший обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг снялся с поединка против него.

«Вижу, Алджамейн объявил, что он снимается с боя. Я тренировался четыре месяца и хотел бы выступить на турнире UFC 307 в поединке с кем-то другим. Не уверен, что лига сможет найти кого-то, кто согласится подраться со мной. Я очень усердно работал для этого боя», — написал на своей странице в социальной сети Евлоев.

Бой между Евлоевым и Стерлингом должен был состояться на турнире UFC 307.