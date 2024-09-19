Макс Холлоуэй отказался от боя с Майклом Чендлером на турнире UFC 306

Экс-претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Майкл Чендлер сообщил, что бывший чемпион UFC в полулёгком весе (до 66 кг) его соотечественник Макс Холлоуэй отказался проводить бой с ним на турнире UFC 306.

«Я почти стал участником турнира UFC 306. Мне предложили бой против Макса Холлоуэя. Уважаю его. Он победит Илию. Это было вполне реально [подраться с Холлоуэем на турнире UFC 306]. Я уже был готов выйти в октагон. Говорю об этом сейчас не для того, чтобы выставить себя крутым парнем. Будь я на месте Макса, то тоже не принял бы такой бой. Насколько мне известно, Макс отдыхал, наслаждался заслуженным отпуском и не был готов вернуться в лагерь, чтобы тренироваться к бою с кем-то вроде меня», — приводит слова Чендлера портал MMA Mania.