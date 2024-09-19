Хабиб Нурмагомедов обратился к игрокам «Динамо» Мх после поражения в динамовском дерби

Член Зала славы UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов выступил с пятиминутной речью перед игроками махачкалинского «Динамо» после поражения в матче 4-го тура Кубка России в дерби с московским «Динамо» 2:2 (3:5 пен.).

«Я в этом сезоне смотрел четыре или пять игр… Для меня лично второй тайм — это лучший тайм этого сезона. Во втором тайме очень хорошо играли. По пенальти может любой выиграть, но по игре вы, конечно, не проиграли. В первом тайме надо было чуть-чуть пораньше включиться в игру. Если бы мы играли первый тайм, как второй, думаю, победа была бы за нами. Но что есть, то есть.

Как говорится, чтобы подняться — надо упасть. Это футбол, это не бои. Тебя здесь не нокаутируют, тебя здесь не роняют. Каждый матч ты учишься», — приводит слова Нурмагомедова телеграм-канал махачкалинского клуба.

Махачкалинцы с семью очками располагаются на второй строчке в группе А, московский клуб возглавляет таблицу с восемью очками. Московское «Динамо» в следующем туре Кубка России сыграет на своём поле со «Спартаком» 2 октября, махачкалинцы в этот же день встретятся в гостях с «Крыльями Советов».

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