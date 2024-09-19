«Я даже красивее». Топурия высказался о превосходстве над Холлоуэем перед очным поединком

27-летний испанский и грузинский боец смешанного стиля, выступающий в полулёгком весе под эгидой UFC, Илия Топурия высказался о предстоящем поединке с бывшим чемпионом UFC в полулёгком весе (до 65 кг) американцем Максом Холлоуэем, который состоится 27 октября на турнире UFC 308 в Абу-Даби. Их поединок возглавит кард турнира.

«Я превзошёл [Макса Холлоуэя] во всех отношениях. Я даже красивее», — приводит слова Топурии Championship Rounds в соцсети X (ранее Twitter) со ссылкой на интервью испанскому изданию Marca.

Илии Топурии 27 лет. Боец дебютировал как профессионал в 2015 году и в октябре 2020-го впервые выступил в UFC. В феврале на UFC 298, который проходил в Анахайме (США), Топурия завоевал чемпионский титул, нокаутировав во втором раунде австралийца Алекса Волкановски.

В своём последнем бою на UFC 300 в апреле Холлоуэй нокаутировал в пятом раунде соотечественника Джастина Гэтжи. Поединок прошёл в лимите лёгкого веса (до 70 кг).

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