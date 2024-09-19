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Стало известно, сколько PPV-трансляций было продано на бой Альварес — Берланга

Стало известно, сколько PPV-трансляций было продано на бой Альварес — Берланга
Сауль Альварес
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В ночь с 14 на 15 сентября в Лас-Вегасе на знаменитой арене «T-Mobile» состоялся большой вечер бокса, где в главном событии шоу чемпион WBC, WBA и WBO во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес успешно отстоял свои титулы, победив единогласным решением судей пуэрториканца Эдгара Берлангу.

Накануне стало известно, сколько платных PPV-трансляций удалось продать организатором этого шоу, несмотря на плотную конкуренцию с турниром UFC 306, который проходил параллельно на арене «Сфера» в Лас-Вегасе.

Как сообщает Sports Business Journal, было продано почти 650 тыс. платных трансляций, а также входные билеты на сумму около $ 17 млн.

Отметим, что эти показатели превышают предыдущий поединок Альвареса против экс-чемпиона мира Хайме Мунгии, где продаж было более чем на 100 тыс. меньше.

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