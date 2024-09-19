Пол Малиньяджи поделился впечатлениями от боя Альварес — Берланга

Бывший чемпион мира в полусреднем весе, а также аналитик бокса Пол Малиньяджи поделился своими впечатлениями от просмотра боя между чемпионом WBC, WBA и WBO во втором среднем весе Саулем Альваресом и Эдгаром Берлангой.

«Этот бой оставил много вопросов у фанатов Альвареса. Он как обычно сделал ранний нокдаун, а затем сбавил обороты и не смог добить Берлангу. Возможно, Саулю в его нынешнем возрасте так действовать стало удобнее, потому что подобные моменты наблюдаются во многих его последних боях. В итоге никакой драмы в этом бою не произошло.

Что мы можем ждать дальше от карьеры Альвареса? Возможно, это будет бой с Теренсом Кроуфордом, но, учитывая его невзрачный поединок с Мадримовым, хочется отметить, что на нём уже сказывается весовая категория, а если он поднимется ещё выше для боя с Канело, то результат будет очевиден. Либо же Альварес может подраться с Крисом Юбэнком-младшим, где всё так же ясно, как и в его бою с Берлангой», — сказал Малиньяджи на своём YouTube-канале.