Джозеф Паркер рассказал о планах на будущее в карьере

Обладатель временного титула WBO в супертяжёлой весовой категории Джозеф Паркер поделился планами на будущее в своей карьере, отметив, с кем бы он хотел встретиться в ближайшее время.

«Мне говорили, что в сентябре у меня будет бой, потом в октябре, а теперь мне говорят, что в декабре. Я тренируюсь с апреля и набрал уже около 20 фунтов… мышц, я надеюсь. Я готов драться с кем угодно и где угодно, серьёзно. Я в отличной форме и готов выйти хоть завтра.

Что будет дальше в моей карьере? Сейчас Чжан хочет реванша, у него есть пункт о реванше. Также идут разговоры о возможном бое с Агитом Кабайелом, Мартином Баколе, есть много имён на самом деле. Но я бы хотел, чтобы это было всё официально зафиксировано, чтобы я знал, для кого тренируюсь», — приводит слова Паркера BoxingScene.

Напомним, последний бой Паркера состоялся в марте этого года, где он победил большинством судейских голосов китайца Чжан Чжилэя.