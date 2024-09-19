Леннокс Льюис поделился ожиданиями от предстоящего боя Джошуа — Дюбуа

Легендарный чемпион прошлых лет, бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Леннокс Льюис высказался по поводу предстоящего поединка между действующим чемпионом мира по версии IBF в супертяжёлом весе Даниэлем Дюбуа и экс-чемпионом мира в этом дивизионе Энтони Джошуа.

«Мне кажется, что Джошуа стал абсолютно другим боксёром, и он вырос как боксёр. Он прошёл через многое. Сейчас я вижу полностью сфокусированного Джошуа. Бен Дэвисон — тот тренер, который ему нужен, потому что он в первую очередь работает с психологией бойцов. Если Энтони сможет перенять у него эти знания и будет делать всё правильно, то он легко победит в этом бою.

Джошуа уже длительное время голоден до завоевания чемпионских титулов, и вот наконец-то у него выпала такая возможность», — сказал Льюис.

Напомним, бой между Джошуа и Дюбуа состоится 21 сентября в Лондоне.