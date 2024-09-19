Открытая тренировка Энтони Джошуа перед боем с Даниэлем Дюбуа. Видео

В Сети появились отрывки открытой тренировки 34-летнего британского боксёра-профессионала, выступающего в тяжёлой весовой категории, Энтони Джошуа в преддверии его поединка с 27-летним соотечественником и действующим чемпионом в супертяжёлом весе по версии IBF Даниэлем Дюбуа.

Поединок между двумя британцами состоится 21 сентября на стадионе «Уэмбли».

Также в карде с Джошуа запланировано ещё два титульных поединка. Энтони Какаче будет защищать пояс IBF в поединке с Джошем Уоррингтоном, а непобеждённый Джошуа Буатси сразится с Уилли Хатчинсоном в бою за временный пояс WBO.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.