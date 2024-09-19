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Диллиан Уайт дал прогноз на бой Джошуа — Дюбуа

Диллиан Уайт дал прогноз на бой Джошуа — Дюбуа
Диллиан Уайт
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Бывший обладатель временного титула WBC в супертяжёлом весе британец Диллиан Уайт дал свой прогноз на предстоящий поединок чемпиона мира по версии IBF в супертяжёлом дивизионе Даниэля Дюбуа против экс-чемпиона мира Энтони Джошуа.

«Думаю, что первые раунды будут для Дюбуа самыми опасными. Но как только Дюбуа преодолеет рубеж третьего или четвёртого раунда, то опасность начнёт создаваться уже для Джошуа. Что-то вроде того, когда он сначала уронил Энди Руиса, а затем у него поломалось, и он в итоге проиграл нокаутом. Все знают, что Джошуа очень некомфортно, когда его начинают активно прессинговать, поэтому мой прогноз на этот бой 50/50», — приводит слова Уайта BoxingNews24.

Напомним, бой Джошуа — Дюбуа состоится 21 сентября в Лондоне.

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