Эдди Хирн: Дюбуа — не безнадёжный андердог

Британский промоутер Эдди Хирн высказал своё мнение по поводу грядущего поединка между его подопечным боксёром, экс-чемпионом мира Энтони Джошуа и действующим обладателем пояса IBF в этом весе Даниэлем Дюбуа.

«Сейчас все фанаты вокруг пытаются найти повод, чтобы Дюбуа не считался явным андердогом. Но ребята, это огромный парень весом 114 кг, под два метра ростом, с нокаутирующим ударом, он никак не может считаться безнадёжным андердогом. Это очень опасный боец, и в этом поединке, как и в любом другом бою супертяжеловесов, может быть что угодно», — сказал Хирн на официальном YouTube-канале промоутерской компании Matchroom Boxing.

Напомним, поединок между Джошуа и Дюбуа состоится 21 сентября в Лондоне.