Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Эдди Хирн: Дюбуа — не безнадёжный андердог

Эдди Хирн: Дюбуа — не безнадёжный андердог
Даниэль Дюбуа
Комментарии

Британский промоутер Эдди Хирн высказал своё мнение по поводу грядущего поединка между его подопечным боксёром, экс-чемпионом мира Энтони Джошуа и действующим обладателем пояса IBF в этом весе Даниэлем Дюбуа.

«Сейчас все фанаты вокруг пытаются найти повод, чтобы Дюбуа не считался явным андердогом. Но ребята, это огромный парень весом 114 кг, под два метра ростом, с нокаутирующим ударом, он никак не может считаться безнадёжным андердогом. Это очень опасный боец, и в этом поединке, как и в любом другом бою супертяжеловесов, может быть что угодно», — сказал Хирн на официальном YouTube-канале промоутерской компании Matchroom Boxing.

Напомним, поединок между Джошуа и Дюбуа состоится 21 сентября в Лондоне.

Материалы по теме
Леннокс Льюис поделился ожиданиями от предстоящего боя Джошуа — Дюбуа
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android