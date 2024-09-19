Жанибек Алимханулы и Андрей Михайлович проведут бой 4 октября в Австралии

Чемпион мира по версии IBF в среднем весе Жанибек Алимханулы отправится в Австралию, где 4 октября проведёт защиту своего пояса от посягательств местного боксёра Андрея Михайловича.

Напомним, первоначально этот поединок должен был состояться 13 июля в США, но тогда в день взвешивания Алимханулы был госпитализирован из-за обезвоживания организма и бой был отменён. Промоутерская компания No Limit Boxing, которая представляет интересы Михайловича, выиграла последующие торги IBF и решила провести бой в Австралии.

«На Олимпийских играх в Сиднее два казахстанских боксёра завоевали золото. Бекзат Саттарханов и Ермахан Ибраимов тогда вдохновили многих казахов. Я рос с мечтой прославить свою страну, как они. Я очень счастлив, что буду боксировать в Сиднее. Я хочу снова показать миру свой флаг в Сиднее, как это сделали наши олимпийские чемпионы в 2000 году.

Бой с Андреем очень важен для меня, потому что он официальный претендент на мой титул. Он для меня сейчас как туча. Мне нужно быстро избавиться от тучи, чтобы увидеть солнце. Все знают и понимают, что он для меня лёгкая работа. Я очень быстро его нокаутирую», — приводит слова Алимханулы BoxingScene.