Чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили обратился к своим фанатам, отметив, что готов выйти на бой против любого соперника, но в первую очередь будет слушать рекомендации руководства UFC.

«Ребята, я вас всех слышу! Но я человек компании. Кого бы ни поставили UFC передо мной, я буду драться с ним, как это всегда и делал, даже если я не думаю, что они заслуживают следующего титульного боя. Двигаемся дальше», — написал Двалишвили на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в прошлые выходные состоялся турнир UFC 306, где в главном событии вечера Двалишвили отобрал чемпионский титул у экс-чемпиона Шона О'Мэлли, победив его единогласным решением судей.