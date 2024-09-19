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Хайме Мунгия и Эрик Базинян обменялись комментариями перед боем

Хайме Мунгия и Эрик Базинян обменялись комментариями перед боем
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Экс-чемпион мира в первом среднем весе мексиканец Хайме Мунгия (43-1, 34 КО) и не знающий поражений армянский боксёр Эрик Базинян (32-0-1, 23 КО) обменялись комментариями перед поединком, который возглавит большой вечер бокса промоутерской компании Top Rank 20 сентября в Глендейле.

Хайме Мунгия: Он непобедим не просто так, и я рад, что смогу вернуться на ринг в бою против такого противника. Вы знаете, я сражаюсь на ринге ради людей, поэтому в боях с моим участием всегда только зрелище.

Эрик Базинян: Это отличная возможность, поэтому я и моя команда сразу же ею воспользовались, когда она появилась. Я здесь, чтобы победить, и я на 100% готов это сделать. Единственное, что мне осталось сделать, чтобы доказать это, — просто провести бой.

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