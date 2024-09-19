Бен Аскрен: Конор — очень жёсткий наркоман. Зачем ждать его возвращения?

Бывший чемпион Bellator и лиги ONE Бен Аскрен считает, что у звёздного экс-чемпиона UFC в двух весах Конора Макгрегора серьёзные проблемы с наркотической и алкогольной зависимостью и его возвращения в октагон ждать не стоит.

«Это же всем ясно и очевидно, что у Конора серьёзные проблемы с наркотической зависимостью. У него много денег, он постоянно на каких-то тусовках, и понятно, что он просто не может провести нормальный тренировочный лагерь, чтобы полноценно вернуться в октагон. Так зачем мы все дружно сидим и ждём его возвращения?

Этот парень не сделал ничего плохого, за что его можно было бы посадить в тюрьму. Поэтому пусть отдыхает, наслаждается жизнью, но пусть прекратит эту историю с возможным возвращением. Это продолжается уже два года. Чендлеру давно надо было сказать Конору, что он болен, что у него зависимость и что он просто не может тренироваться. А я предупреждал об этом Майкла с самого начала», — сказал Аскрен на YouTube-канале Даниэля Кормье.