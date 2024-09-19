Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Абубакар Местоев прооперирован после тяжёлого ранения в офисе Wildberries

Абубакар Местоев прооперирован после тяжёлого ранения в офисе Wildberries
Комментарии

30-летний российский полусредневес ММА, выступающий в лиге АСА, Абубакар Местоев прооперирован после тяжёлого ранения, полученного в офисе Wildberries в Москве.

Как сообщает пресс-служба Министерства спорта Ингушетии, боец по-прежнему продолжает оставаться в тяжёлом состоянии после операции.

Напомним, в среду (18 сентября) в офисе Wildberries в Москве произошла стрельба. По данным СК РФ, пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, два человека погибли. Заведено уголовное дело по статьям об убийстве, покушении на убийство, посягательстве на жизнь правоохранителей, самоуправстве.

Материалы по теме
Mash: в перестрелке у офиса Wildberries погиб боец Эльмурзиев
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android