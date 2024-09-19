Мовсар Евлоев предложил Диего Лопесу подраться с ним на коротком уведомлении

Не знающий поражений российский полулегковес UFC Мовсар Евлоев бросил публичный вызов в сторону бразильского бойца Диего Лопеса, предложив ему провести бой на турнире UFC 307, который пройдёт 5 октября в Солт-Лейк-Сити (США).

«Диего, если ты готов закрыть своё поражение и защитить свою честь, то у тебя есть две с половиной недели на то, чтобы подготовиться к бою», — приводит слова Евлоева sportskeeda.

Напомним, первоначально Евлоев должен был встретиться на UFC 307 с экс-чемпионом организации в легчайшем весе Алджамейном Стерлингом, но тот получил травму в процессе подготовки и снялся с турнира.