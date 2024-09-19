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Хамзат Чимаев объяснил, почему в прошлом сказал, что «размажет» Хабиба Нурмагомедова

Хамзат Чимаев объяснил, почему в прошлом сказал, что «размажет» Хабиба Нурмагомедова
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Топовый и непобеждённый чеченский боец UFC, выступающий в среднем весе (до 84 кг), Хамзат Чимаев рассказал о конфликте с членом Зала славы UFC Хабибом Нурмагомедовым, который произошёл в 2021 году.

«Сейчас Шаре Буллету задают такие вопросы про меня, а в начале карьеры меня спрашивали о Хабибе: «Подрался бы с ним?» Каждому бойцу хочется [создать] собственную историю, так что бывает неприятно, когда так сравнивают. И поэтому близко воспринял, когда мне сказали, что Хабиб меня размажет, потому тогда я ответил: «Если Хабиб захочет попробовать [подраться со мной], я его размажу». И тогда фразу вырвали из контекста, создали шумиху, будто бы у меня было желание его размазать», — сказал Чимаев в интервью на YouTube-канале adam zubayraev.

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