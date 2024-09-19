Боксёр Сергей Кузьмин оказался на 18 кг легче своего соперника

В пятницу, 20 сентября, в Москве в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия. Кулачные бои. Россия VS США» состоится поединок между российским боксёром Сергеем Кузьминым и американцем Деандре Севейджем. А сегодня состоялась официальная процедура взвешивания бойцов.

Россиянин показал на весах 115,9 кг, а представитель США — 133,8 кг.

Бой будет длиться пять раундов по две минуты. Для обоих бойцов данный поединок станет дебютным на голых кулаках.

В активе Сергея Кузьмина на боксёрском ринге 19 побед, из которых 14 были одержаны досрочно, и два поражения. Деандре Севейдж, в свою очередь, имеет шесть побед в боксе и ни одного поражения.