Энтони Джошуа сказал, в каком случае он завершит карьеру в боксе

Бывший чемпион мира по боксу по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в тяжёлом весе британец Энтони Джошуа сказал, в каком случае он завершит карьеру в боксе.

«Сколько лет я ещё буду выступать? Много. Дело не в физической форме. Я силён как бык, нахожусь в хорошей форме и спаррингую, вероятно, больше, чем в то время, когда был чемпионом. Вопрос лишь в том, как долго буду ментально готов к боям», — приводит слова Джошуа портал DAZN.

Следующий поединок Энтони проведёт против соотечественника Даниэля Дюбуа. Он состоится 21 сентября в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Ранее Леннокс Льюис поделился ожиданиями от предстоящего боя Джошуа — Дюбуа.