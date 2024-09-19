Дана Уайт ответил, кто будет страховать титульный бой между Джонсом и Миочичем

Президент UFC Дана Уайт ответил, кто будет страховать поединок между действующим обладателем чемпионского титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американцем Джоном Джонсом и его соотечественником Стипе Миочичем.

«Будет ли Том Аспиналл страхующим поединка Джонс — Миочич? Да, им будет он», — приводит слова Даны Уайта портал MMAJunkie.

Напомним, поединок между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем станет главным событием на турнире UFC 309, который состоится утром 17 ноября по московскому времени в Нью-Йорке на легендарном стадионе «Мэдисон-Сквер-Гарден». Том Аспиналл является временным чемпионом UFC в тяжёлом весе.