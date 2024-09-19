Умар Нурмагомедов: хочу встать в один ряд с Хабибом, Джоном Джонсом и Деметриусом

Топовый и непобеждённый российский боец UFC, выступающий в легчайшем весе (до 61 кг), Умар Нурмагомедов заявил, что стремится стать одним из величайших бойцов в истории смешанных единоборств.

«У меня есть мечта — я хочу приблизиться к Хабибу. Мне хотелось бы встать в один ряд с Джоном Джонсом, Хабибом, Деметриусом Джонсоном и Жоржем Сен-Пьером. Чтобы добиться этой цели, мне нужно ещё пять лет. Я хочу рекорд 29-0, как у Хабиба, быть непобеждённым. После мне предстоит задуматься — провести ещё один бой или завершить карьеру», — сказал Умар в интервью на YouTube-канале Pound 4 Pound with Kamaru & Henry.