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Майкл Биспинг назвал свой топ величайших бойцов, включив в него россиянина

Майкл Биспинг назвал свой топ величайших бойцов, включив в него россиянина
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Член Зала славы UFC англичанин Майкл Биспинг огласил собственный топ величайших бойцов смешанных единоборств:

1. Ройс Грейси;
2. Фёдор Емельяненко;
3. Ронда Роузи;
4. Конор Макгрегор.

Также Биспинг отдельно объяснил, почему включил Конора в топ величайших бойцов.

«Давайте помнить, что этому виду спорта всего 30 лет. Предлагаю посмотреть на это через 100 лет. Чьё имя действительно будет выделяться? Нельзя отрицать влияние Макгрегора на ММА и вывод его на новый уровень. Я последний человек, который будет сидеть здесь и расхваливать его, но этого отрицать нельзя», — приводит слова Майкла Биспинга портал Bloody Elbow.

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