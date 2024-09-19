Майкл Биспинг назвал свой топ величайших бойцов, включив в него россиянина

Член Зала славы UFC англичанин Майкл Биспинг огласил собственный топ величайших бойцов смешанных единоборств:

1. Ройс Грейси;

2. Фёдор Емельяненко;

3. Ронда Роузи;

4. Конор Макгрегор.

Также Биспинг отдельно объяснил, почему включил Конора в топ величайших бойцов.

«Давайте помнить, что этому виду спорта всего 30 лет. Предлагаю посмотреть на это через 100 лет. Чьё имя действительно будет выделяться? Нельзя отрицать влияние Макгрегора на ММА и вывод его на новый уровень. Я последний человек, который будет сидеть здесь и расхваливать его, но этого отрицать нельзя», — приводит слова Майкла Биспинга портал Bloody Elbow.