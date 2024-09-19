Дуэйн Джонсон дал оценку турниру UFC 306 и обратился к Дане Уайту

Прославленный рестлер и знаменитый голливудский актёр Дуэйн Джонсон высказался о прошедшем турнире UFC 306, а также обратился к президенту лиги Дане Уайту.

«Самое красивое и опасное искусство в мире. Воины октагона. Самые усердные работники в тренировочном зале. Чемпионы. Поздравляю Дану Уайту и UFC с историческим событием», — написал Джонсон на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в главном событии турнира UFC 306 состоялся бой между обладателем чемпионского титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американцем Шоном О'Мэлли и грузином Мерабом Двалишвили. Поединок завершился победой Двалишвили единогласным решением судей.