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Дуэйн Джонсон дал оценку турниру UFC 306 и обратился к Дане Уайту

Дуэйн Джонсон дал оценку турниру UFC 306 и обратился к Дане Уайту
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Прославленный рестлер и знаменитый голливудский актёр Дуэйн Джонсон высказался о прошедшем турнире UFC 306, а также обратился к президенту лиги Дане Уайту.

«Самое красивое и опасное искусство в мире. Воины октагона. Самые усердные работники в тренировочном зале. Чемпионы. Поздравляю Дану Уайту и UFC с историческим событием», — написал Джонсон на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в главном событии турнира UFC 306 состоялся бой между обладателем чемпионского титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американцем Шоном О'Мэлли и грузином Мерабом Двалишвили. Поединок завершился победой Двалишвили единогласным решением судей.

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